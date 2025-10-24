문승태 순천대 부총장 11월 22일 북콘서트···전남교육감 출마

교사·교수·행정가로 걸어온 길 밝혀

이미지 확대 문승태 국립순천대학교 대외협력부총장

문승태 국립순천대학교 대외협력부총장이 다음달 22일 오후 2시 국립순천대학교 70주년 기념관 우석홀에서 ‘북 콘서트’를 연다.‘문승태에겐 꿈이 있습니다’를 출간한 문승태 순천대학교 대외협력부총장은 “향후 10년간 매년 1만명씩 총 10만명의 인재를 길러 전남의 소멸 위기를 극복하겠다”는 뜻을 두고 전남도교육감에 도전한다. 그는 “지난해부터 짬을 내어 교사, 교수, 행정가로 걸어온 길을 돌아 보고 아이들의 삶을 조금 더 빛나게 하고 싶다는 마음으로 글을 정리했다”고 심경을 밝혔다.문 부총장은 “막상 써보니 쉽지 않았지만, 제 삶의 여정을 정리하는 시간은 참으로 의미 있었다”며 “돌아보면 늘 교육이 제 삶의 중심이었고, 사람을 향한 마음이 저의 원동력이었다”고 소회를 보였다.광양 출신으로 재순천광양향우회장을 맡고 있는 문 부총장은 순천매산고(31회), 순천대학교 사범대학을 졸업했다. 초·중·고와 대학에서 37년간 교편을 잡았다. 교육부 진로교육정책과장을 역임하는 등 교육 전문가로 꼽힌다. 순천대학교를 광주·전남 최초의 ‘글로컬대학’으로 선정시킨 능력을 보였다.문 총장은 전남 22개 시·군 특성에 맞는 교육자치 실현을 기치로 기초학력 증진 및 농어촌 격차 해소 등 전남 교육을 바로 세우겠다는 의지를 보이고 있다. 그는 “모든 아이가 차별 없이 배우고 꿈을 펼치는 전남교육을 만들겠다”며 “지자체·기업·대학과 협력하는 교육생태계를 구축해 아이들이 전남에서 배우고, 일하고, 정착하는 선순환을 만들겠다”고 포부를 보였다.순천 최종필 기자