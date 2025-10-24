서초건축상 대상에 ‘메종르쏘메’

이미지 확대

서울 서초구는 지난20일 서초 건축문화를 선도한 우수 건축물을 선정해 시상하는 ‘2025 서초건축상’ 시상식을 개최했다고 24일 밝혔다.이번 수상작들은 앞서 접수된 전체 43개 작품 중 심사위원회의 서면심사와 현장심사를 통해 평가한 점수에 지난 9월 개최한 서리풀뮤직페스티벌에서 실시한 구민 현장투표 점수를 합산한 결과를 토대로 선정됐다. 대상 1작, 최우수상 1작, 우수상 2작 등 총 4개 작품과 더불어 ‘서리풀건축특별상’이 추가로 선정했다.올해 영예의 대상 수상작은 ㈜건축사사무소 키아즈머스파트너스가 설계한 ‘메종르쏘메’()다. 최근 2025 국제 건축상(PIPA) 공동주택 부문에서도 1위를 차지해 전 세계적으로도 인정받은 메종르쏘메는 소규모 공동주택에 적용하기 어려운 외장재 시공을 통해 조형의 완성도와 부분적인 디테일, 시공 품질에서 높은 평가를 받았다.최우수상 수상작인 ‘결의운율’은 ㈜엘케이에스에이 건축사사무소가 설계한 것으로, 간결하고 담백한 규제미의 외관이 돋보였다는 평가다. 또 우수상 수상작으로는 ㈜스페이스연건축사사무소의 ‘이레빌딩’과 스테이아키텍츠건축사사무소의 ‘파라노이드 오피스’가 선정됐다.구는 시상식에서 수상작들의 건축주, 설계자, 시공자에게 서초건축상과 건축물 부착용 현판을 수여했다. 수상한 설계자들에게는 향후 서초구 건축위원회 위원 위촉 시 우대 선발되는 혜택과 구에서 발주하는 소규모 공공건축물 설계를 우선하여 맡을 기회가 주어질 예정이다.안석 기자