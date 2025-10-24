1439석 오페라하우스 갖춘 아트센터인천 2단계 ‘본궤도’

세 번째 도전만에 행안부 중투심 통과

이미지 확대 아트센터인천 전경. 인천경제청 제공

인천경제자유구역청이 추진하는 아트센터인천 2단계 건립사업이 본궤도에 올랐다.인천경제청은 아트센터인천 2단계사업이 행정안전부의 지방재정 중앙투자심사를 조건부로 통과했다고 24일 밝혔다.2단계사업은 총 연면적 3만3175㎡, 지하 2~지상 8층 규모로 1439석의 오페라하우스와 오픈스튜디오 등을 갖춘 아트&테크센터 등 2개 동이 건립된다.인천경제청은 뮤지컬, 오페라, 발레, 연극, 무용 등 대형 무대 공연을 유치해 세계적인 수준의 무대를 선보일 계획이다.2단계사업은 아트센터인천의 문화적 위상을 강화하고, 인천을 넘어 대한민국을 대표하는 복합문화예술 공간으로 발전시키기 위한 필수 시설이다.그러나 지난해 3월과 10월 행안부 중투심에서 ▲경제적 타당성 미확보 ▲시설 및 인력 운영 방안 마련 등의 이유로 두 차례 반려됐다. 이에 인천경제청은 약 1년간 사업성을 보완하고 지난 7월 재신청했다.인천경제청은 2026년 설계를 시작해 2027년 착공, 2029년 하반기 개관 목표다.유정복 인천시장은 “인천을 세계적 문화도시로 도약시키기 위한 핵심 프로젝트인 아트센터인천 2단계사업이 세 번째 도전 끝에 중투심을 통과했다”며 “후속절차도 차질 없이 추진할 것”이라고 말했다.강남주 기자