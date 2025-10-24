성동구, ‘필수노동자 3500명’ 대상 인플루엔자 예방접종 무료 지원

돌봄·보육시설 종사자, 공동주택 관리원·미화원 등

이미지 확대 성동구에서 필수노동자에게 인플루엔자 예방접종을 하는 모습. 성동구 제공

서울 성동구는 대민 접촉 빈도가 높은 필수노동자의 건강을 보호하기 위해 다음 달 30일까지 인플루엔자(독감) 예방접종을 무료로 지원한다고 24일 밝혔다.성동구는 코로나19가 급속도로 확산했던 2020년에 전국 최초로 ‘필수노동자’를 정의했다. 사회의 정상적인 기능 유지를 위해 대면 업무를 수행하며 필수 서비스를 제공하는 노동자가 대상이다.특히 필수노동자 인플루엔자 예방접종은 서울시 자치구 중 성동구에서 유일하게 시행 중이다. 2020년부터 지난 5년간 1만여명의 필수노동자에게 무료 예방접종을 지원했다.지난 22일 시작한 이번 예방접종은 다음 달 11월 30일까지 필수노동자와 함께 기초의료급여수급권자 등 취약계층을 대상으로 실시된다. 보육기관, 사회복지시설, 아동복지시설 등 돌봄·보육시설 종사자를 비롯해 대중교통 운수 종사자, 공동주택 관리원 및 미화원 등 관내 필수노동자 3500명이 대상이다.관내 위탁의료기관 73곳에서 무료로 예방접종을 실시 중이며, 기관 현황은 성동구 보건소 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 방문 시에는 신분증을 지참해야 한다.정원오 성동구청장은 “갑작스러운 재난에도 사회 기능이 안정적으로 유지될 수 있게 지켜주는 필수노동자의 건강과 안전을 위해 인플루엔자 예방접종을 지속적으로 지원하고 있다”며 “앞으로도 필수노동자의 처우 개선과 고용 안정을 위해 더욱 세심하고 실질적인 지원이 이어질 수 있도록 힘쓸 것”이라고 말했다.유규상 기자