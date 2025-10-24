청년 로컬 상품 판로 개척…서울시·무인양품 ‘팝업 상점’

오는 25·26일 무인양품 타임스퀘어점

이미지 확대 서울시·무인양품 ‘연결되는 시장’ 서울시가 오는 25일부터 26일까지 이틀간 무인양품과 서울 청년들의 로컬상품의 판로 개척을 지원한다.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 글로벌 브랜드 무인양품(無印良品) 코리아와 손잡고 청년 로컬상품의 판로 개척을 지원한다.서울시는 25∼26일 서울 영등포구 무인양품 타임스퀘어점에서 ‘연결되는 시장’ 팝업 마켓을 운영한다고 24일 밝혔다.연결되는 시장은 2020년부터 지역과 생산자, 가게, 창작자들이 지역별 무인양품 점포에서 물건을 선보이는 마켓이다.이번에는 ‘넥스트로컬’ 1기부터 6기까지 총 11개 팀이 참여해 전국 각지의 자원을 활용한 제품을 선보인다.넥스트로컬은 서울 청년이 서울 밖 지역 자원을 활용해 창업할 수 있도록 지원하는 서울시 사업이다.참여 기업은 고객 라이프스타일에 맞춘 품목으로 시민들을 맞이할 예정이다. 주요 품목으로는 디저트, 소스, 차류, 건강 보조·뷰티 제품, 전통주 등을 선보인다.곽종빈 시 행정국장은 “무인양품과의 협업으로 지역만이 가진 고유한 매력을 재발견하고, 소비자와 생산자가 직접 연결되는 새로운 상생 모델을 제시할 것”이라고 말했다.김주연 기자