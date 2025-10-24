메뉴
청년 로컬 상품 판로 개척…서울시·무인양품 ‘팝업 상점’

김주연 기자
수정 2025-10-24 15:47
입력 2025-10-24 15:47

오는 25·26일 무인양품 타임스퀘어점

서울시·무인양품 ‘연결되는 시장’
서울시·무인양품 ‘연결되는 시장’ 서울시가 오는 25일부터 26일까지 이틀간 무인양품과 서울 청년들의 로컬상품의 판로 개척을 지원한다.
서울시 제공


서울시가 글로벌 브랜드 무인양품(無印良品) 코리아와 손잡고 청년 로컬상품의 판로 개척을 지원한다.

서울시는 25∼26일 서울 영등포구 무인양품 타임스퀘어점에서 ‘연결되는 시장’ 팝업 마켓을 운영한다고 24일 밝혔다.

연결되는 시장은 2020년부터 지역과 생산자, 가게, 창작자들이 지역별 무인양품 점포에서 물건을 선보이는 마켓이다.

이번에는 ‘넥스트로컬’ 1기부터 6기까지 총 11개 팀이 참여해 전국 각지의 자원을 활용한 제품을 선보인다.

넥스트로컬은 서울 청년이 서울 밖 지역 자원을 활용해 창업할 수 있도록 지원하는 서울시 사업이다.

참여 기업은 고객 라이프스타일에 맞춘 품목으로 시민들을 맞이할 예정이다. 주요 품목으로는 디저트, 소스, 차류, 건강 보조·뷰티 제품, 전통주 등을 선보인다.


곽종빈 시 행정국장은 “무인양품과의 협업으로 지역만이 가진 고유한 매력을 재발견하고, 소비자와 생산자가 직접 연결되는 새로운 상생 모델을 제시할 것”이라고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
