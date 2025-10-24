메뉴
“언제 어디서든 취업 기회”…관악 온·오프라인 취업 박람회

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-10-24 17:35
입력 2025-10-24 17:35

31일 구청 8층서 오프라인 채용관
다음달 16일까지 온라인 채용관도

관악구 온오프 취업 박람회
관악구 온오프 취업 박람회 박준희(오른쪽) 서울 관악구청장이 지난해 열린 관악구 ‘온오프 취업박람회’에서 참석자들을 격려하고 있다.
관악구 제공


서울 관악구는 ‘2025 관악구 온오프라인 취업박람회’를 개최한다고 24일 밝혔다.

온라인 채용관은 지난 13일부터 11월 16일까지 5주간 전용 채용관 플랫폼에서 운영된다. 운영 기간에는 수시로 구인 공고를 게재하거나 이력서를 제출할 수 있다.

뿐만 아니라 ▲ 지원기업 추천서비스 ▲ 온라인 적성검사 ▲ 자기소개서·면접 컨설팅 ▲ 취업지원 프로그램 등 다양한 서비스도 제공된다.

2025 관악구 온오프 취업박람회
2025 관악구 온오프 취업박람회 2025 관악구 온오프 취업박람회


올해는 세대별 맞춤형 취업 지원을 강화한 오프라인 채용관이 오는 31일 구청 대강당에서 열린다.

특히 올해는 세대별 맞춤형 취업 지원을 강화한다. 중장년층의 높은 구직 수요를 반영한 ‘중장년 채용관’은 오전 10시부터 오후 2시까지 열린다. 또한 청년인구가 밀집한 지역 특성에 맞춘 ‘청년 채용관’은 오후 2부터 5시까지 운영된다.

현장 면접이 가능한 채용관 외에도 ▲ 유관기관 취업지원 프로그램 안내 ▲ 인공지능(AI) 면접 ▲ 취업타로 상담 ▲ 이력서 사진촬영 등 부대행사도 마련된다.

관악구는 행사 당일 ‘미래·혁신·회복’을 핵심 키워드로 ‘일자리 정책 비전 선포식’도 함께 연다. 지역사회 성장을 위한 일자리 창출 의지를 다지기 위해서다.


박준희 관악구청장은 “앞으로도 모두가 행복한 관악을 위해, 최고의 복지인 ‘일자리 창출’에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

김주연 기자
