서울시 기후변화 시대 한강 수질관리 심포지엄

29일 서울역사박물관 야주개홀에서
서울시는 29일 서울역사박물관 야주개홀에서 ‘기후변화 시대 한강 수질관리, 새로운 도전’을 주제로 심포지엄을 개최한다고 26일 밝혔다.
서울시가 주최하는 이번 심포지엄은 서울연구원, 한국물환경학회가 주관한다. 서울시는 그간 폐수배출시설 관리, 물재생센터 고도화, 조류경보제 및 수질오염총량제 시행 등 수질관리를 위한 지속적인 노력을 펼쳐왔다. 이러한 성과는 생태하천 복원과 ‘서울형 수변감성도시’ 조성 사업의 튼튼한 발판이 됐다.
심포지엄은 2개의 세션으로 진행된다. 세션1에서는 3개의 주제발표가 이어진다. ▲천소영 서울시 물재생시설과 수질관리팀장이 ‘서울시 한강 및 하천 수질관리 정책과 성과’를 ▲김성표 한국물환경학회 회장이 ‘기후변화와 한강, 도시하천의 미래’를 ▲하림 서울연구원 연구위원이 ‘한강 수질관리의 기술과 전망’을 주제로 발표한다.
