송파구 조정선수단, 전국체전 2관왕

이미지 확대 서울 송파구 조정선수단. 송파구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 구 조정선수단이 제106회 전국체육대회에서 금메달 2개를 획득했다고 27일 밝혔다.이번 전국체전은 지난 18~20일 부산 서낙동강 조정경기장에서 열렸다. 송파구는 쿼드러플(4인승, 김혜연·채세현·박지윤·장예진) 부문에서 7분 8초로 1위에 올라 금메달을 차지하고, 무타페어(2인승, 채세현·장예진) 부문에서는 7분 43초로 1위를 기록, 금메달을 획득했다.이번 전국체전을 통해 달성한 올해 첫 쿼드러플 1위와 올해 참가한 모든 국내 대회에서 무타페어 부문 1위를 차지하며 송파구조정선수단의 기량이 ‘전국 최강’임을 입증했다고 구는 강조했다.서강석 송파구청장은 “국내에서 가장 권위가 높고, 100년 이상의 전통을 자랑하는 전국체전에서 송파구 조정선수단이 최정상급 실력을 다시 한번 입증했다”며 “끊임없는 노력과 열정으로 이루어 낸 선수단의 값진 성과를 진심으로 축하드린다”고 전했다.안석 기자