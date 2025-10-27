서울시 착한가격업소에서 서울사랑상품권 결제하면 10% 페이백

이미지 확대 서울시 ‘착한가격업소’ 10% 페이백 이벤트 서울시가 착한가격업소에서 서울사랑상품권으로 결제하면 결제금액의 10%를 돌려주는 행사를 진행한다고 밝혔다.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 서울의 착한가격업소에서 서울사랑상품권으로 결제하면 결제금액의 10%를 환급(페이백)해주는 행사를 진행한다고 27일 밝혔다.서울사랑상품권을 구매할 때 5∼7%(광역 서울사랑상품권 5%·자치구 서울사랑상품권 7%) 할인율을 고려하면, 최대 17% 할인 혜택을 받는 셈이다.페이백은 이달 20일 결제 건부터 예산 소진 때까지 적용된다. 결제금액의 10%가 다음달 10일까지 환급된다. 할인 한도는 1인당 월 최대 5만원이다.서울의 음식점, 이·미용실, 세탁소 등 착한가격업소 1880곳은 서울페이플러스 애플리케이션에서 확인할 수 있다.착한가격업소는 주변보다 저렴한 가격으로 양질의 서비스를 제공해 지역 물가 안정에 기여하는 업소로, 행정안전부와 지방자치단체가 공동 지정·운영한다. 지정을 희망하는 업소는 관련 홈페이지 등에서 신청 가능하다.김명선 시 공정경제과장은 “이번 이벤트를 통해 시민들이 내 주변 착한가격업소를 더욱 많이 이용하고, 지역경제 활성화에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.김주연 기자