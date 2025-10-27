목포시, ‘의료폐기물 소각시설 계획서 반려’ 환영

영산강청, ‘의료폐기물 소각시설 사업계획서’ 재차 반려

목포시, 영상강청 결정 환영···“책임있게 계속 대응하겠다”

이미지 확대 전남 목포시청 전경

목포시는 의료폐기물 소각시설 설치를 추진 중인 사업자가 제출한 사업계획서가 최근 영산강유역환경청으로부터 재차 반려됐다고 27일 밝혔다.사업계획서에 포함된 설계 재원과 대기오염물질 예상 배출 농도 등의 자료가 일관되지 않고 상호 불일치가 다수 발견돼 신뢰성이 떨어진다는 점, 의료폐기물 처리에 검증되지 않은 소각로 기술을 적용하려 한 점 등이 주요 사유로 지적됐다.해당 사업자는 과거에도 사업계획서를 제출했으나 설계 재원 불일치, 세부 내용 및 설계도면 미제시 등의 이유로 반려된 바 있다. 이후 보완해 다시 제출했지만 동일한 문제점이 개선되지 않아 반려 결정이 내려진 것으로 시는 보고 있다.시 관계자는 “의료폐기물 소각시설 설치는 단순한 산업시설 건립을 넘어 시민의 건강권과 환경권에 직접적인 영향을 미치는 중대한 사안”이라며 “시민 의견을 최우선으로 반영하고 안전하고 지속 가능한 지역 환경을 지키기 위해 끝까지 책임 있게 대응하겠다”고 말했다.임형주 기자