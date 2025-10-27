서울국제정원박람회, ‘1000만’ 방문객 달성…‘찾아가는 공원’ 재탄생

개막 158일만 1000만명 돌파

2030 젊은 층 방문객도 증가

이미지 확대 서울 동작구 보라매공원에서 진행 중인 ‘2025 서울국제정원박람회’ 모습. 서울시 제공

서울시는 ‘2025 서울국제정원박람회’를 찾은 방문객이 1000만명을 넘어섰다고 27일 밝혔다. 지난 5월 22일 보라매공원에서 개막한 박람회는 158일 만인 26일에 1000만 4001명을 기록했다.12만평 부지에 111개 정원이 조성된 이번 박람회는 역대 최대 규모다. 개막 10일 만에 111만명이 찾으며 2년 연속 서울시 ‘밀리언셀러’ 행사로 자리매김했고, 146일간 총 780만명이 다녀간 ‘2024 서울국제정원박람회’ 기록도 123일 만에 넘어섰다.박람회를 계기로 보라매공원은 인근 주민 중심의 생활권 공원에서 멀리서도 시간을 들여 찾아가는 새로운 명소로 탈바꿈했다. 방문객은 박람회가 열리기 전인 지난해 같은 기간보다 2.6배 늘었고, 개막 첫 2주(5월 22일~6월 4일) 방문객은 지난해 대비 5배 이상 증가했다.젊은 층 유입도 뚜렷하다. 개최 전 조사에서 공원을 찾는 방문객 중 60대 이상이 55%, 50대가 12%를 차지했다면, 개최 후에는 60대 이상 18%, 50대 15%를 비롯해 40대 22%, 30대 20%, 20대 16% 등으로 연령대가 다양해졌다.공원 주변 상권도 활기를 띠었다. 지난 9월 30일까지 도보 20분 내 상권의 신용카드(신한카드 기준) 매출액은 지난해 같은 기간 대비 238% 증가했다. 서울시가 공원 내 상행위를 제한적으로 허용한 결과, 푸드트럭·정원산업전·플리마켓 등 6개 유형의 ‘정원마켓’이 운영돼 9월 말 기준 총매출 21억5000만원을 기록했다.시는 시민들의 호응에 힘입어 당초 20일까지였던 행사를 다음 달 2일까지 연장하고, ‘가을 국화존’, ‘양양분재협회 작품전시’, ‘보라매 국화꽃 한잔(시음회)’ 등 가을 특화 프로그램을 선보이고 있다.이수연 서울시 정원도시국장은 “시민분들이 보내주신 성원에 진심으로 감사드리며 앞으로도 일상의 행복을 드리기 위한 노력을 멈추지 않겠다”고 말했다.유규상 기자