심우열 강동구의회 도시건설위원장, ‘환경’뿐 아니라 ‘근로자 안전’까지 챙긴다

심우열 강동구의원 위원장, 강동구자원순환센터에서 근로환경 개선 촉구

이미지 확대 심우열 도시건설위원장(왼쪽)이 강동구자원순환센터 통합제어실에서 시운전 상황을 점검하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

심우열 강동구의회 도시건설위원장(천호2동)이 지난 27일 고덕동에 위치한 강동구자원순환센터 시운전 현장을 방문해 전반적인 상황을 점검했다. 강동구자원순환센터는 고덕·강일 공공주택 지구의 기존 지상 폐기물 처리시설을 지하화하고 현대화한 친환경 시설이다. 폐기물 처리 효율성과 안전성을 높이는 동시에, 지상부에는 체육시설과 녹지대를 조성해 주민친화 공간으로 마련됐다.음식물류 처리시설은 올해 초부터 시운전을 시작해 현재 가동 중이며, 센터 전체가 곧 준공을 앞두고 있다. 이에 심 위원장은 현장을 직접 찾아 막바지 운영 상황과 시설 전반을 꼼꼼히 살폈다.현장 점검 후 심 위원장은 사업 관계자들의 노고를 치하하면서도, 근로자 안전 문제에 대해서는 날카롭게 지적했다. 심우열 위원장은 “사업진행을 위해 애써주신 여러 관계자들의 노고가 많았을 것이다. 하지만 설계 과정에서 현장 근로자들을 위한 휴식 시설 등 세밀한 배려가 부족해 보이는 점이 아쉽다”고 우려를 표했다. 이어 그는 “강동구는 향후 준공 및 운영 일정을 진행하면서, 현장 근로자의 안전과 근로환경 개선을 면밀히 검토해 달라”고 강력히 촉구했다.한준규 기자