전남도, 외국인 계절근로자 주거 지원 확대

올해까지 15개소 건립·개보수, 2026년 진도 등 3곳 추가 건립 추진

이미지 확대 외국인 주거안정 지원사업으로 추진한 담양군 외국인 근로자 기숙사.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도가 농번기 인력난 해소와 외국인 계절근로자의 안정적 정주 여건 마련을 위해 외국인 계절근로자 주거 안정 지원사업을 확대한다.전남도는 올해 22억여 원을 들여 5개소의 외국인 계절근로자 숙소를 확충한 데 이어 기존 외국인 계절근로자 숙소 10개소의 개보수를 지원했다.2025년 현재 전남의 외국인 계절근로자 숙소는 2022년 농림축산식품부에 건의해 추진된 ‘농업근로자 기숙사’ 4개소와 도 자체사업으로 건립해 운영하고 있는 11개소 등 15개소에 이르고 있다.2026년에도 농식품부 국비 공모사업으로 선정된 진도군의 외국인 근로자 기숙사와 도 자체 사업으로 2개 기숙사를 추가 건립해 3개소를 더 갖출 계획이다.올해 전국에서 가장 많은 1만 5025명의 농업 분야 외국인 계절근로자를 배정받은 전남도는 10월 현재 9천여 명이 입국해 근무하고 있다.앞으로 무·배추 수확과 마늘·양파 파종 작업 등을 위해 하반기에도 계속 입국할 예정이다.전남도는 매년 늘어나는 외국인 계절근로자의 인권 보호를 위해 분기별 실태조사를 실시, 인권과 주거 여건 점검과 언어소통 도우미·치료비·성실근로자 항공료 지원 등 처우 개선 사업을 발굴해 지원하고 있다.또 계절근로자 광역 지원센터를 통해 계절근로자 입국, 필수교육 등 주요 유치 절차의 중복·비효율성 개선과 통합 지원·관리를 통한 근로자의 조기 적응과 농가 인력수급 안정화에도 나서고 있다.김현미 전남도 농업정책과장은 “농촌 고령화와 인건비 상승으로 농촌 인력 문제가 농업·농촌의 지속성을 위협하고 있다”며 “외국인 계절근로자는 농촌 현장에서 필수 인력인 만큼, 숙소 확충이나 처우 개선에 최선을 다해 지속가능한 인력수급 체계를 만들겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자