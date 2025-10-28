메뉴
관악구, 다음달 13일 관악사랑상품권 100억원 발행

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-10-28 11:02
입력 2025-10-28 11:02

13일 오전 10시…“올해 마지막 발행”

관악사랑상품권 발행 포스터
관악사랑상품권 발행 포스터


서울 관악구는 다음달 13일 오전 10시부터 100억원 규모의 관악사랑상품권을 발행한다고 28일 밝혔다.

이는 앞서 지난 1월과 9월 두차례에 발행한 총 340억원 규모의 상품권을 완판한 데 이은 올해 마지막 발행이다.

상품권을 구매할 때는 올해 하반기부터 상향 조정된 7%의 할인율이 적용된다. 여기에 관악구는 상품권 사용액의 3%를 다음달 모바일 상품권으로 환급해 주는 ‘페이백 이벤트’도 진행한다. 총 10% 할인 혜택을 받을 수 있는 셈이다. 다만 페이백 이벤트는 예산이 소진되면 조기 종료된다.

서울페이플러스 애플리케이션을 통해 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있다.

또한 오는 29일부터 다음달 9일까지 열리는 ‘2025 코리아그랜드 페스티벌’ 기간에 관악사랑상품권으로 결제하면, 사용액의 5%를 페이백 상품권으로 돌려주는 환급 혜택도 받을 수 있다.
박준희 관악구청장은 “관악사랑상품권으로 소중한 사람들과 풍성한 가을을 누리면서, 소상공인 매출 회복과 지역 상권 활성화에도 힘을 보태주시기를 바란다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
