전성수 서초구청장, K브랜드지수 서울단체장 1위

이미지 확대 전성수 서울 서초구청장.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소는 ‘K브랜드지수’ 서울시 지자체장 부문 1위에 전성수 서초구청장이 선정됐다고 29일 밝혔다.이번 K브랜드지수 서울시 단체장 부문은 서울시 지자체장을 대상으로, 지난 9월 1~30일 온라인 빅데이터 4887만 8503건을 분석했다.K브랜드지수는 아시아브랜드연구소가 국내외 연구진과 협력해 개발한 빅데이터 시스템이다. 기존의 빅데이터 분석 시스템과 달리 후보 표본 추출부터 인덱스 선별까지 분야별 자문위원단의 검증을 토대로 진행하고 있다. 해당 부문별 트렌드·미디어·소셜·긍정·부정·활성화(TA)·인공지능(AI) 인덱스 등의 가중치 배제 기준을 적용한 합산 수치로 산출된다.한정근 아시아브랜드연구소 대표는 “이번 K브랜드지수 서울시 지자체장 부문 순위에서는 전체적인 판도 변화가 뚜렷하게 나타났다. 기존 강세 지역의 지자체장이 상위권을 유지한 가운데, 신규 지역의 지자체장들이 10위권에 진입하며 구청장 브랜드 경쟁 구도가 빠르게 재편되는 상황”이라고 분석했다.안석 기자