도봉구, ‘큐싱’ 신종사기 차단 위해 민·관 합동 예방체계 구축

이미지 확대 도봉구 관계자가 도로명주소표지판에 큐싱사기 방지 안내 문구 스티커를 부탁하고 있다. 도봉구 제공

서울 도봉구는 경찰서, 우체국 등과 함께 QR코드를 악용한 '큐싱(Qshing)' 사기 근절에 나선다고 29일 밝혔다. 큐싱은 QR코드(QR)와 피싱(Phishing)의 합성어로, 허위 QR코드를 통해 악성 앱 설치나 개인정보 탈취를 유도하는 신종 범죄다. 최근 온라인 결제·금융 서비스를 중심으로 피해가 확산하면서 사회적 문제로 떠오르고 있다.

구는 지난 24일 도봉경찰서, 도봉우체국, 북한산국립공원 도봉사무소와 '큐싱사기 범죄 예방 업무협약'을 체결했다. 협약은 기관 간 협력을 통해 신종 사기로부터 주민을 보호하기 위해서다.

이에 따라 구는 주소정보시설과 안내표지, 홍보물 등에 '큐싱사기 주의 문구'를 삽입하고, 정기 점검과 관리 체계를 강화한다. 또 큐싱사기 예방과 관련해 대대적인 주민 홍보를 실시하고, 범죄 의심 사례 발생 시 도봉경찰서 등 관계 기관에 즉시 신고·공유할 계획이다.

도봉우체국과 북한산국립공원 도봉사무소도 도심과 산악지역을 중심으로 불법 QR코드 부착 여부를 수시 점검한다.

오언석 도봉구청장은 "이제는 모든 관계 기관이 함께 손을 맞잡고 주민 안전과 재산을 지켜야 할 때"라며 "이번 협약을 시작으로 지역 내 큐싱사기 등과 같은 신종범죄를 근절해 나가겠다"고 말했다.

유규상 기자