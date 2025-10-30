‘영광 한빛원전’ 원자로 헤드 결함·용접 반복···안전성 평가 신뢰 의문

조인철 국회의원, “영광 한빛원전 원자로 헤드 결함·용접 반복”

“공급·수리·검증 모두 동일 업체…제3기관이 안전성 평가해야”

이미지 확대 전남 영광 한빛원자력발전소 전경

지난 수년 동안 영광 한빛원자력발전소의 원자로 헤드 결함이 발생해 수리를 위한 용접 작업이 반복됐다.30일 국회 과학기술정보방송통신위원회 조인철(더불어민주당, 광주 서구갑) 국회의원의 국정감사 자료에 따르면 최근 10년간 한빛원전에서 방사선 누출이나 폭발 등 중대한 사고로 이어질 수 있는 원자로 헤드 결함과 용접이 지속적으로 반복됐다.원자로 헤드는 핵분열이 일어나는 원자로를 덮고 있는 ‘뚜껑’ 역할을 하며, 여기에는핵분열을 제어하는 관통관이 연결된다.한빛 3호기는 2012년 원자로 헤드 관통관 6곳에서 균열이 발생했다. 기존 관통관 재질(알로이 600)이 고온·고압에서 부식에 취약하다는 점이 확인되자 강화된 재질(알로이 690)로 교체했다.2020년 한빛 5호기에서도 원자로 헤드 결함이 발생했다. 당시 시공사인 두산중공업이 잘못된 재질(스테인리스)로 용접하고 이를 정상 용접으로 허위 보고한 사실이 뒤늦게 드러나기도 했다.올해 7월에도 새로 교체한 한빛 5호기 원자로 헤드 제어봉 구동장치에서 붕산수가 누설됐다.조 의원은 “원자로 헤드의 수리와 안전성 검증 모두 납품업체인 두산이 하고 있다”며 “공급, 수리, 검증을 동일한 업체가 수행하는데, 제3기관 중심의 안전성 평가 체계를 통해 검증 절차의 투명성과 신뢰성을 높여야 한다”고 주장했다.임형주 기자