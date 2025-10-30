장성호 전남동남부레미콘사업 협동조합 신임 이사장···‘협동 재건축’ 시동

사무소 이전·투명 경영 약속

전문·투자 경영인 동등 대우 ‘파격 의전’ 눈길

이미지 확대 장성호 전남동남부레미콘사업협동조합 신임 이사장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“회원들간 협동의 가치로 지역민들에게 미래를 짓는 든든한 일꾼이 되도록 하겠습니다.”지난 29일 치러진 전남동남부레미콘사업협동조합장 선거에서 당선된 장성호(53·일성레미콘 대표) 신임 이사장은 “레미콘 산업의 기본은 안전이다”며 “가장 먼저 조합의 ‘안전한 기반’ 조성에 힘쓰겠다”고 이같이 강조했다.30년 업계 경력을 바탕으로 ‘강한 실행력’을 추구하고 있는 장 이사장은 조합원들의 압도적인 지지를 얻으며 ‘협동 재건축’의 막을 올렸다. 임기는 4년이다.그의 당선은 현 조합의 수장 교체를 넘어 조합의 오랜 관행을 깨부술 ‘변화의 선언’으로 해석된다. 먼저 조합원들의 자긍심을 높일 파격적인 공약들이 눈길을 끈다. 화제를 모았던 공약은 ‘조합 사무소 이전’과 ‘전국 최초 CI(로고) 구축’이다.장 이사장은 현 사무소가 조합의 위상과 맞지 않는 ‘유흥시설 옆’에 위치한 점을 강하게 비판하며, 조합의 이미지를 쇄신하겠다는 의지를 보였다. 특히 “조합원사들의 안전 관리 역량을 강화하고, 함께 안전 문화를 구축하는 것이 조합 경쟁력의 필수 조건이다”며 “안전 공사에 최선을 다하겠다”는 각오도 보였다.그는 투명한 경영을 위한 강력한 의지도 내비쳤다. 카카오뱅크를 활용한 지역 협의회 통장 내역 공개와 SNS를 통한 투명한 정보 공유 채널을 구축하겠다는 공약은 조합 운영의 신뢰도를 높일 것으로 보인다. 또 전문 경영인과 투자 경영인을 동등하게 대우하겠다는 파격적인 의전 약속을 통해 모든 조합원을 포용하는 리더십을 예고했다.장 이사장은 “30년 넘게 쌓아 온 역량을 이제 조합의 발전이라는 새로운 도전에 쏟아붓겠다”며 “실행력 있는 리더십으로 조합을 연합회 이사로 진출시키고, 조합원 모두가 함께 성장하는 ‘선진형 협동조합’을 반드시 만들겠다”고 포부를 밝혔다.순천 최종필 기자