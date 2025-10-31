순천 도심 가로수 은행열매···‘이웃사랑 선물’로 재탄생

순천시·새마을협의회, 은행열매 나눔 꾸러미 400개 제작

이미지 확대 순천시와 서면 새마을회 관계자들이 서면행정복지센터에서 가로수 은행나무 열매 나눔 선물꾸러미 만들기 행사를 가졌다.

이미지 확대 순천시와 서면 새마을회 관계자들이 서면행정복지센터에서 가로수 은행나무 열매 나눔 선물꾸러미를 만들고 있다.

순천시가 서면 새마을회 등과 함께 ‘가로수 은행나무 열매 나눔 선물 꾸러미 만들기’ 행사를 열어 눈길을 끌었다.이번 행사는 가로수에서 수확한 은행 열매를 자원으로 재활용해 이웃사랑 실천과 자원순환 문화 확산을 위해 마련됐다.공원녹지과 직원과 서면새마을회 회원 등 30여명은 지난 29일 서면행정복지센터에서 건조·선별한 은행열매를 정성껏 포장해 총 400개의 나눔 꾸러미를 완성했다. 1㎏ 단위로 포장된 은행 열매는 읍면동 및 가족복지과 등 관련 부서를 통해 지역 내 취약계층과 독거어르신 등에게 전달된다. 악취 등 생활 속 불편의 원인이던 가로수 은행 열매가 지역 나눔 자원으로 되살아나는 참여형 자원순환의 모범사례로 평가받고 있다.이태문 시 공원녹지과장은 “주민과 단체, 행정이 함께 생활 속 문제를 해결하고 지역 공동체의 가치를 높이는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 순환형 녹지행정을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자