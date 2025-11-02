메뉴
서울에너지공사, 서남권 열공급 체계 구축 ‘탄력’

안석 기자
안석 기자
수정 2025-11-03 05:01
입력 2025-11-03 05:01
에너지시설 2단계 건설사업 우선협상대상에 한국남동발전㈜서울에너지공사는 서울 서남지역의 안정적 열공급 체계 구축을 위한 ‘서남집단에너지시설 2단계 건설사업’이 우선협상대상자 선정을 계기로 본격 추진될 전망이라고 2일 밝혔다.

공사는 앞서 제안서 평가회의를 개최하고 ▲기술능력 ▲재무건전성 ▲사업관리 역량 ▲운영계획 등을 종합 평가한 결과, 한국남동발전㈜을 우선협상대상자로 선정했다. 제안서 평가는 ▲사업계획 ▲시공계획 ▲운영계획 ▲기타항목 등으로 구성됐다.

한국남동발전㈜는 영흥·삼천포·분당·영동·여수·고성·강릉 등 7개 발전본부를 운영하고 있는 친환경 발전공기업이다. 공사는 1순위 협상대상자와 약 20일간 협상을 진행할 예정이며, 협상 결과에 따라 차순위(한국서부발전㈜)사업자와의 협상 전환도 가능하다.

이번 우선협상대상자 선정으로 서남집단에너지시설 2단계 건설사업이 미래 성장동력을 확보하고, 적기 건설 추진에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다고 구는 부연했다.

서남집단에너지시설 2단계 건설사업은 강서구 마곡도시개발구역 일원의 약 7만 4000세대와 428개 건물에 지역난방을 공급하는 총 7000억원 규모의 도시 필수 에너지 기반시설 사업이다.



황보연 서울에너지공사 사장은 “공사는 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 탄소중립 에너지도시 실현을 위해 선도적 역할을 다하겠다”고 말했다.

안석 기자
