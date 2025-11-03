서선란 시의원, ‘순천시 지역균형발전 지원 조례안’ 발의

균등한 삶 통해 지역 간 격차 해소 기대

이미지 확대 서선란 순천시의원이 ‘순천시 지역균형발전 지원 조례안’을 대표발의 하고 있다.

순천시의회 서선란 (더불어민주당, 향·매곡·삼산·저전·중앙) 의원이 대표 발의한 ‘순천시 지역균형발전 지원 조례안’이 최근 열린 제290회 임시회 제4차 본회의에서 최종 의결됐다.이번 조례는 지역 간 균형 있는 발전을 도모하는 데에 필요한 사항을 규정함으로써 순천시민의 균등한 삶의 질 향상에 기여하고자 마련됐다. 주요 내용으로는 ▲시장의 책무 ▲발전지원 대상지역 선정 ▲기본계획 수립 ▲시행계획 수립 및 평가 ▲지역균형발전위원회 설치 등을 담고 있다.‘발전지원 대상지역’은 인구 감소율, 소득 수준 등 종합적인 여건을 고려해 행정적·재정적 지원이 필요한 지역이 해당된다. 조례에는 지역균형발전회 심의를 거쳐 대상 지역과 지원사업을 선정하고, 지역 간 격차에 따라 지원 금액과 대상 지역의 우선순위를 조정할 수 있도록 했다. 또 지역균형발전 기본계획을 5개년 단위로 수립하고, 지역특화사업과 주민숙원사업 등을 포함한 시행계획을 마련할 수 있도록 했다.서 의원은 “이번 조례가 지역 간 불균형을 해소하고, 소외된 지역이 활력을 되찾을 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 특성과 시민 목소리를 반영해 우리 시 전체가 함께 성장하며 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자