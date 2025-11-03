양천구, 목일중·신목고 일대 ‘노후 방음벽’…27년 만에 전면 교체

불투명 철재에서 강화유리로 변경

도시미관 개선, 안전한 통학로 조성

이미지 확대 양천구 신목고등학교 통학로 정비 후 모습. 양천구 제공

서울 양천구는 안전하고 쾌적한 통학로를 조성하기 위해 목일중·신목고 일대 노후 방음벽을 전면 교체했다고 3일 밝혔다.1997년 설치된 기존 방음벽은 27년이 지나면서 판넬이 부식·변형돼 도시미관을 해치고 보행자 불편을 초래해왔다. 게다가 매일 수백 명의 학생이 오가는 주요 통학로에 위치해 있어, 안전한 보행환경 확보가 시급한 상황이었다고 구는 설명했다.이에 구는 4억 5000만원의 예산을 투입해 올해 4월부터 7개월에 걸쳐 정비사업을 추진했다. 높이 6m, 길이 220m에 이르는 불투명 철재 방음벽을 개방감 있는 투명 방음벽으로 교체했다. 특히 내구성과 소음 차단 효과가 뛰어난 강화유리 재질을 사용해 교통 소음을 낮추고, 방음벽 유지관리의 효율성도 함께 높였다.미관 개선을 위해 설계 단계부터 서울시 디자인심의위원회의 심의를 거쳐 기초 옹벽 표면에 파벽식 타일을 부착하는 등 주변 경관과 조화를 이루도록 했다. 또한 목일중·신목고 관계자와 협의해 공사 일정을 조정하고, 보행자 안전 펜스와 안내 현수막을 설치해 학생들의 불편을 최소화했다. 이와 함께 미관상 좋지 않았던 화단을 철거하고 보도블럭을 재정비해 보도폭을 약 1m 넓혔다.이기재 양천구청장은 “그동안 낡은 방음벽과 좁은 보도로 인해 학생들의 통학 안전에 대한 우려가 컸다”며 “이번 정비사업을 통해 깨끗하고 안전한 보행로 확보로 쾌적한 등하굣길이 되길 바란다”고 말했다.유규상 기자