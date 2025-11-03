세종시 내년 예산 2조 829억원…성장 기반·경기회복에 중점

국가산단과 지식산업센터 건립 차질 없이 추진

부족한 예산 736억원 지방채 발행으로 ‘충당’

세종시는 3일 2조 829억원 규모의 내년도 본예산안 공개했다. 올해 예산(1조 9816억원) 대비 5.1%(1013억원) 증가한 규모다. 미래 전략 수도 기반을 확충하고 취약계층 지원, 지역경제 회복, 시민 안전 등 필요 사업을 적극 반영했다고 설명했다.2031년 국가산업단지 조성에 맞춰 진입도로와 오폐수처리시설 등 기반 시설 구축에 46억원을, 공사가 진행 중인 공공 임대형 지식산업센터 건립에 157억원을 편성해 내년 완공할 계획이다. 시는 국가산업단지와 지식산업센터는 경제·산업 기반 시설로, 미래 전략 수도로 도약하는 구심점이 될 것이라고 강조했다.세종 평생교육·정책연구원의 내년도 운영 예산으로 185억원을 편성해 연구역량을 강화한다.취약계층 지원 등을 위한 사회복지 분야는 올해보다 495억원 증액된 5869억원이 투입된다. 내년부터 만 9세까지 확대되는 아동수당 관련 예산 406억원, 출생 축하금 예산 35억원, 공동육아 나눔터 21억원, 노인 기초연금 예산 947억원을 각각 편성했다.민생경제 활성화를 위해 지역화폐 발행예산 35억원, 소상공인 이자 차액 보전 예산 32억원, 대중교통 정액권 ‘이응 패스’ 예산 48억원 등을 투입한다. 학교급식 지원비 290억원, 농업인 수당 38억원, 세종 한우 브랜드 육성에 1억 2000만원을 지원한다.시민 안전 대책으로 시민 안전보험 예산을 2억 3000만원으로 증액해 보장 항목 등을 확대하고 안전관리 요원 확충, 집중호울 시 침수 우려 도로 자동 차단시설 설치, 지하차도 자동 차단 시스템 등도 확대할 예정이다.시는 지방채 736억원을 발행해 부족한 예산을 충당하기로 했다. 지난해 말 기준 지방채 발행액은 4315억원이다.최민호 세종시장은 “지역경제를 회복하고 시민의 경기 체감도를 끌어 올리기 위한 재정의 역할이 필요하다”면서 “급하지 않은 사업은 과감히 구조조정하고 경직성 경비 등 불필요한 지출을 최소화하되 성장 기반, 미래 준비에 차질없이 투자하겠다”고 밝혔다세종 박승기 기자