성동구, 수험생 대상 ‘2026학년도 대입 정시 설명회’ 개최

27일 오후 6시 30분

특별 컨설팅도 운영

이미지 확대 지난해 열린 ‘성동구 2025학년도 대입 정시 설명회’ 모습. 성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 오는 27일 성동구청 3층 대강당에서 ‘2026학년도 대입 정시 설명회’를 개최한다고 4일 밝혔다. 이번 설명회는 대학수학능력시험을 마친 수험생과 학부모에게 최신 입시 진학 정보를 제공하고자 마련됐다.지난해에 이어 올해도 임성호 종로학원 대표이사가 강연자로 나서 2026학년도 수능 총평과 함께 정시 지원전략에 대해 강의한다. 역대 정시 지원 데이터를 바탕으로 맞춤형 정보를 전달할 예정이다.설명회에서는 ▲수시 추가 합격 전망 ▲정시 지원 가능 점수 예측 ▲대학별·등급별 정시 지원 전략 ▲2027학년도 입시 예상 ▲현행 수능 마지막 대상학년 입시 변수 등 정시 준비에 필요한 핵심 정보를 다룬다. 심층적으로 안내할 예정이다. 참여를 원하는 사람은 오는 23일까지 ‘성동 입시진학상담센터’ 누리집에서 선착순 400명까지 사전 신청할 수 있다.아울러 개인별 맞춤형 전략을 상담할 수 있는 ‘정시 지원전략 컨설팅’도 함께 운영한다. 원서 접수를 앞두고 성동구 내 수험생 및 N수생을 대상으로 하는 일대일 특별 컨설팅으로 12월 16일부터 30일까지 진행한다. 신청은 ‘성동 입시진학상담센터’ 누리집에서 가능하다.정원오 성동구청장은 “이번 대입 정시 설명회가 성공적인 입시 전략을 세우는 데 있어 수험생과 학부모들에게 많은 도움이 되길 바란다”고 말했다.유규상 기자