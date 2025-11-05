‘비밀의 숲이 모두의 숲으로’···서울대 안양수목원, 58년 만에 개방

이미지 확대 5일 서울대안양수목원 개방행사에 참석한 최대호 안양시장(앞줄 가운데)가 개방 세레머니를 하고 있다. (안양시 제공)

서울대 관악수목원이 ‘서울대 안양수목원’이라는 새 이름을 달고 58년 만에 시민에게 상시 개방됐다.안양시와 서울대는 5일 오전 10시 서울대 안양수목원에서 최대호 안양시장, 박준모 안양시의회 의장, 강득구 국회의원, 민병덕 국회의원, 유홍림 서울대 총장과 등 시민들이 참석해 수목원 개방행사를 가졌다.서울대 안양수목원은 안양시 만안구 석수동 일원 관악산 자락의 천혜의 자연환경 속에 자리 잡고 있으며, 약 1,158종의 식물과 다양한 산림 생태계를 보유하고 있다. 개방되는 면적은 20만㎡다.안양시와 서울대는 올해 2월 ‘관악수목원 전면 개방 및 국유재산 무상양여를 위해 법적 효력이 있는 협약(MOA)’을 체결했다.안양수목원은 화요일부터 일요일까지 운영되며, 매주 월요일과 신정(1월 1일), 설 및 추석 연휴에는 휴원한다. 운영 시간은 겨울철(11~3월) 오전 10시에서 오후 5시(입장 마감 오후 4시), 여름철(4~10월) 오전 9시에서 오후 6시(입장 마감 오후 5시)다. 입장료는 없다.최대호 안양시장은 “앞으로 수목원의 보전·연구·교육 기능과 시민의 녹색 휴식 공간으로서의 역할이 조화롭게 공존·공생·공영할 수 있도록 서울대와 지속 협력해 나가겠다”며 “만추가경(晩秋佳景), 늦가을의 아름다운 경치 속에서 단풍을 즐기며 행복하고 뜻깊은 가을을 보내시길 바란다”고 말했다.안승순 기자