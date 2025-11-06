메뉴
양천구, ‘신월시영아파트’ 사업시행자 지정…신월동 대규모 정비사업 본격화

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-11-06 10:54
입력 2025-11-06 10:54

기존 12층 2256세대서…최고 21층 3149세대로

이미지 확대
양천구 신월시영아파트 재건축 사업 위치도. 양천구 제공
양천구 신월시영아파트 재건축 사업 위치도. 양천구 제공


서울 양천구는 6일 ‘신월시영아파트 재건축 정비사업’의 사업시행자로 한국토지신탁을 지정 고시했다고 밝혔다. 한국토지신탁은 토지등소유자 80%, 면적 기준 85%의 동의를 얻어 신청서를 제출한 지 22일 만에 지정됐다. 구는 사업의 원활한 추진을 위해 이후 행정 절차도 신속히 처리할 계획이다.

이번 재건축은 인허가부터 시공사 선정, 분양, 정산까지 신탁사가 전 과정을 맡는 ‘신탁방식’으로 추진된다. 전문 정비업체가 초기 단계부터 참여해 사업의 전문성과 투명성, 책임성을 높일 수 있다는 점에서 기대를 모은다. 한국토지신탁은 정비사업 시행규정 확정, 전문관리업자 계약, 시공사 선정 등 주요 절차를 토지등소유자 전체회의를 거쳐 진행할 예정이다.

신월시영아파트는 부지면적 15만 3000㎡에 용적률 250%를 적용해 기존 12층 2256세대에서 최고 21층 3149세대 규모의 대단지로 탈바꿈한다. 인근에는 한울근린공원, 독서공원, 금실어린이공원 등 풍부한 녹지 인프라를 갖춘 입지에 도로 및 주차장 등 기반시설까지 함께 정비되면서 쾌적한 주거환경과 숲세권을 갖춘 명품 단지로 변화할 예정이다.

이기재 양천구청장은 “양천의 도시경쟁력을 높이기 위해서는 목동아파트 재건축뿐 아니라 신월동 재건축·재개발을 통해 지역 간 균형 발전을 이루는 것이 무엇보다 중요하다”며 “이번 신월시영아파트 사업시행자 지정이 신월동 일대 정비사업에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

