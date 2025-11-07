담양군, 상수도 공급사업 142억 원 투입···2030년 93% 목표

2026년 상수도 확충 신규사업 3건에 142억 원 투입

미급수지역 주민에 안정적인 수돗물 공급 기반 마련

전남 담양군은 지방상수도 미급수지역에 수돗물을 공급하기 위한 2026년도 상수도 확충 신규사업 3건에 모두 142억 원의 사업비를 확보했다고 7일 밝혔다.내년 사업 대상지는 담양읍 학동리 예술인마을과 창평면 외동리·광덕리·유곡리·장화리, 가사문학면 연천리·경상리·지곡리·봉암리·가암리·인암리·무동리, 대덕면 입석리 등이다. 이 지역들은 그동안 지방상수도 미공급으로 인한 생활 불편이 컸던 곳이다.현재 담양군의 지방상수도 보급률은 85%로, 군은 2030년까지 93% 달성을 목표로 상수관로 확충 사업을 지속 추진하고 있다.이번 신규사업이 완료되면 군은 지하수 고갈과 수질 불량으로 어려움을 겪던 주민들에게 안정적인 식수 공급을 할 수 있을 전망이다.군은 올해 설계를 마친 창평면 유곡리·용수리 일대 상수도 공급공사를 2026년부터 본격 추진할 계획이며, 깨끗하고 안정적인 생활용수 확보를 위해 ‘신계정수장 확장 및 고도처리시설 설치공사’와 주요 식수원인 신계저수지 확충사업도 병행한다.정철원 담양군수는 “군민 누구나 깨끗한 수돗물을 이용할 수 있는 환경을 하루빨리 만들기 위해 최선을 다하겠다”며 “상수도 확충을 통해 군민 삶의 질을 높이고, 지속가능한 지역기반을 마련하겠다”라고 강조했다.임형주 기자