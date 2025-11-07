전남 다문화학생 학교폭력 피해 매년 100여명 이상 발생···중학생 47% 집중

학교폭력 대응 전남교육청 맞춤형 대책 시급

이미지 확대 이재태(더불어민주당·나주3) 전남도의원

전남지역 다문화학생의 학교폭력 피해가 매년 100여명 이상 발생해 대책 마련이 요구된다.이재태(더불어민주당·나주3) 도의원은 최근 열린 전남도교육청 행정사무감사에서 다문화학생 학교폭력 피해 실태와 대책 부재를 지적하며 맞춤형 대응체계 구축을 촉구했다.7일 전라남도교육청이 제출한 자료에 따르면 다문화학생 학교폭력 피해 학생 수는 2023학년도 153명, 2024학년도 130명, 2025학년도(9월 기준) 77명으로 집계됐다.이재태 의원은 “2025년 수치는 9월 기준임에도 이미 전년 대비 59%에 달한다”며 “연말 환산 시 오히려 증가할 가능성이 높고 실제로는 은폐나 미신고 가능성이 크다”고 밝혔다.피해 유형은 언어폭력과 신체폭력이 3년 연속 최다로 파악됐다. 사이버폭력 역시 반복되고 있으나 전남도교육청은 다문화학생 전담 신고창구, 통역 상담체계, 전문상담 인력 등을 확보하지 않고 있는 상태다.특히 학교급별로는 중학생 피해가 2025학년도 기준 47%(28명)로 가장 높았지만 중학생 대상 예방·회복 프로그램, 다문화 전문상담사 배치 등 구체적 대응체계는 전무한 상황이다.이에 대해 이 의원은 행정사무감사에서 ▲다문화학생 학교폭력 통계 분리 관리 ▲중학교 집중 관리 체계 구축 ▲온라인·다국어 신고 플랫폼 마련 ▲전담 상담인력 배치 ▲피해학생 사후 회복 지원 프로그램 운영 등을 제안했다.이와관련 전남도교육청은 “이주배경학생 ‘맞춤형 학교폭력 대응체계’로 전환해 실질적 보호와 지원을 강화하겠다”며 “학교폭력 전담 조사관과 대책심의위원회 위촉 시 다문화 지원이 가능한 위원을 우선 배정해 사안 처리 과정에서 불이익이 발생하지 않도록 하겠다”고 입장을 밝혔다.김광식 도교육청 민주생활교육과장은 “지역 다문화기관과 청소년상담복지센터 등 외부 전문기관과의 협력 네트워크강화 등 일반 보호 중심을 넘어, 학생의 문화적 배경을 존중하는 ‘맞춤형 보호체계’로 전환해 실질적 지원이 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.무안 최종필 기자