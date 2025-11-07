강동구, 아이맘 강동서 체험형 테마 놀이터 운영

이미지 확대 도자기 페인팅 체험 활동.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강동구는 오는 10일부터 구가 운영중인 아이맘 강동(서울형 키즈카페) 8개 실내놀이터에서 체험형 테마 놀이터를 운영한다고 7일 밝혔다.우선 8개 전 지점에서 체험형 놀이터 ‘놀이를 정복하다! 키즈 헌터스’를 개장한다. 이번 프로그램은 ‘레트로 복고데이’, ‘슈퍼마리오와 버섯왕국’, ‘이상한 나라의 앨리스’ 등 아이들이 주인공이 돼 새로운 세계로 빠져드는 듯한 몰입형 공간으로 꾸며진다.행사 기간에는 주제별 이야기 속에서 주인공이 돼 보는 체험 구간, 기념사진을 남길 수 있는 포토존, 주제와 연계한 만들기 활동 등이 마련된다.프로그램은 약 일주일간 지점별 일정에 따라 운영되며, 이용료는 영유아 기준 2000원이다. 참여를 원하는 주민은 우리동네키움포털이나 아이맘 강동 홈페이지를 통해 사전 예약할 수 있다.또 11월부터 서울형 키즈카페 성내2동점 1층에는 예술을 놀이처럼 즐기며 창작할 수 있는 체험형 미술 공간 ‘키즈 아틀리에’가 새롭게 마련된다. 정규프로그램으로 매주 수요일 3~4세 대상 ‘키즈 콜라주 오감 미술’, 매주 금요일 5~7세 대상 ‘키즈 콜라주 베이직 미술’이 진행된다.이와 함께 천호2동점과 길동점에서는 ‘도자기 키즈 페인팅’과 ‘말랑쫀득 떡 만들기’로 구성된 ‘오감만족 놀이공작소’가 운영된다. 아이들은 강사와 함께 도자기에 그림을 그리고, 천연 식재료로 색을 입힌 건강한 떡을 만들어보며 오감을 자극하는 즐거운 시간을 갖는다.이수희 강동구청장은 “앞으로도 배움과 감동이 함께하는 놀이터로 발전할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.안석 기자