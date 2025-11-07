메뉴
도봉구, ‘스포츠 강좌 이용권’ 신청 접수…저소득층·장애인 등 대상

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-11-07 11:10
입력 2025-11-07 11:10

최대 11만원, 1년간 이용 가능

이미지 확대
스포츠강좌 이용권 홍보 포스터. 서울시 제공
스포츠강좌 이용권 홍보 포스터. 서울시 제공


서울 도봉구는 오는 10일부터 28일까지 ‘2026년 스포츠 강좌 이용권’을 접수를 진행한다고 7일 밝혔다.

스포츠 강좌 이용권은 저소득 가정의 유·청소년, 장애인 등에게 매월 스포츠 강좌에 사용할 수 있는 이용권을 지급해 참여 기회를 제공하는 사업이다.

유·청소년 나이 기준은 5세부터 18세까지며 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정 등 일정 소득수준 이하의 가정이다. 지원 금액은 월 10만 5000원이다.

장애인의 경우 소득 기준 없이 5세부터 69세까지 나이 기준만 충족하면 신청할 수 있다. 지원 금액은 월 11만원이며, 스포츠 강좌 외에도 재활 운동이나 신체 발달 치료에 사용할 수 있다.

신청은 스포츠 강좌 이용권 또는 장애인스포츠 강좌 이용권 누리집에서 온라인으로 가능하며, 도봉구청 문화체육과나 동주민센터로 방문해 신청해도 된다.

선정 결과는 다음 달 11일 이후 개별 통보되며, 최종 선정자는 2026년 1월부터 12월까지 총 12개월 동안 스포츠 강좌 이용권을 이용할 수 있다.


오언석 도봉구청장은 “주민 누구나 차별 없이 다양한 스포츠를 즐길 수 있도록 앞으로도 그 지원에 더욱 힘쓰도록 하겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
