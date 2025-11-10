담양군, 담빛청소년문화의집 ‘청소년 어울림마당’ 수익금 ···지역 아동에 기부

청소년이 직접 기획한 나눔 활동으로 지역사회에 온기 전달

이미지 확대 담양군 담빛청소년문화의집 청소년들이 ‘청소년 어울림마당’ 부스 운영 수익금 전액을 지역 아동공동생활 가정에 기부했다. (담양군 제공)

전남 담양군은 지난 7일 담빛청소년문화의집 참여기구 청소년들이 ‘청소년 어울림마당’ 체험 부스 운영으로 발생한 수익금 전액을 지역 내 아동공동생활가정에 기부했다고 10일 밝혔다.이번 기부는 청소년들이 단순히 축제를 즐기는 것을 넘어, 나눔과 배려의 가치를 실천한 사회공헌 활동이라는 점에서 더욱 의미가 크다.행사에 참여한 청소년들은 직접 부스를 기획하고 운영해 얻은 수익금을 지역 보호아동의 자립과 안정적인 생활 지원에 사용하기로 뜻을 모았다.참여기구 소속 한 청소년은 “우리가 즐겁게 활동하며 마련한 수익금이 지역사회의 도움이 필요한 친구들에게 작은 힘이 될 수 있어 매우 기쁘다”며, “앞으로도 지역사회에 관심을 갖고 나눔을 실천하는 청소년으로 성장하고 싶다”고 소감을 전했다.군 관계자는 “청소년들이 자발적으로 나눔을 실천하는 모습이 매우 자랑스럽다”며 “앞으로도 청소년이 주체적으로 지역사회와 소통하고 성장할 수 있도록 다양한 기회를 지속적으로 제공하겠다”고 강조했다.임형주 기자