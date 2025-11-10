종로구, 17개 동에서 주민 주도 ‘청소 반상회’

이미지 확대 종로구 ‘청소 반상회’ 정문헌(오른쪽) 서울 종로구청장이 지난 3일 ‘주민과 함께하는 종로 구석구석 골목길 청소 반상회’에 참여해 인사하고 있다.

서울 종로구가 다음달 12일까지 종로구 17개 동을 순회하며 ‘주민과 함께하는 종로 구석구석 골목길 청소 반상회’를 실시한다고 10일 밝혔다.청소 반상회는 주민 주도로 청소 범위를 정하고 지역 현안을 해결함으로써 공동체 의식을 높이는 자리다. 좁은 골목과 주택가에 친환경 소형 청소 차량을 투입해 청결한 마을 환경을 조성할 수 있다.이번 행사는 지난달 29일 창신3동을 시작으로 지난달 30일에는 삼청동, 이달 3일 숭인2동과 5일 평창동과 창신1동, 창신2동, 10일에는 사직동에서 진행됐다.오는 18일 무악동, 19일 종로1·2·3·4가동과 종로5·6가동, 20일 이화동과 혜화동, 21일 부암동, 25일 교남동, 26일 청운효자동, 27일 숭인1동, 12월 12일 가회동 순으로 이어질 예정이다.참여자는 지역을 잘 아는 동별 클린넷 회원과 동주민센터 직원, 환경 공무관 등이다. 클린넷 회원은 지난 2~3월 공모와 추천을 받아 위촉된 주민이나 종로에서 일하는 청소 분야 전문가다.종로구는 다음달 청소 반상회 추진 결과를 공유하고 지역 발전을 위한 개선 사항을 도출할 계획이다.정문헌 종로구청장은 “청소 반상회를 통해 주민들이 직접 마을 환경을 개선하고 공동체 의식을 높이며 지역 문제를 해결하는 문화가 자리 잡기를 기대한다”라고 밝혔다.김주연 기자