순천역~이마트 사이 '29층 주상복합아파트' 들어서

최종필 기자
최종필 기자
수정 2025-11-10 15:55
입력 2025-11-10 15:55

지주가 직접 참여하는 투명한 ‘민간 임대주택’ 추진

이미지 확대
순천 덕암동 주상복합 조감도
순천 덕암동 주상복합 조감도


순천역에서 이마트 사이에 ‘29층 주상복합아파트’가 들어선다. 민간임대주택 방식의 아파트로 현재 회원 모집중에 있다. 토지주 회사인 ㈜지오인베스트가 사업을 추진한다.

10일 순천주상복합아파트 입주준비관리단에 따르면 순천시 덕암동 188-21번지에 지하 5층, 지상 29층 높이로 들어설 월드건설 메르디앙 전세아파트는 토지주 회사가 진행 예정하는 사업이다. 직접적인 토지주의 참여로 일반적인 주택공급과 달리 이자비용 등 여러 지출비용에 대해 선지출이 되지 않아 거품없는 저렴한 주택공급이 가능하다는 장점이 있다.

주상 복합의 2개 동으로 전체 262세대가 들어선다. 74㎡(54세대) , 84A㎡(108세대),84B㎡(50세대), 84C㎡(50세대) 등이다. 현재 순천시 덕암동 지오스파 사우나 옆에 모델하우스가 개관했다.

KTX순천역에서 5분거리의 초역세권을 자랑한다. 이마트·역전시장·한국병원 등 대형마트 및 주요 상권이 형성돼 있고, 순천만국가정원·동천수변공원 등 도심속 힐링 공간이 인접해 있다. 반경 500m내 중앙초·풍덕초·이수초·남산초등학교와 풍덕중·이수중학교 등 도로 통학이 가능한 다양한 학군을 갖고 있다.

세대수의 60% 이상 회원 모집이 진행될 경우 기업형민간임대 또는 협동조합형으로 사업을 진행할지 회원들의 의견에 따라 사업의 방향 결정할 계획이다.

기업형민간임대로 결정될 경우 일반사업으로 전환돼 일반 임대아파트로 공급한다. 협동조합형으로 결론나면 총회를 통해 조합설립 후 순천시에 조합원 모집 신고를 허가 받고 추가 모집(조합원) 할 계획이다. 탈퇴 및 금액 반환에 대해서는 자체 규정에 따라 자유롭게 할 수 있다.



한편 ‘순천주상복합아파트 입주준비관리단’과 토지주 회사인 ㈜지오인베스트는 본격적인 추위를 앞두고 다음달 15일 관내 불우이웃과 독거노인을 위해 쌀 1000㎏을 순천시에 기탁하는 등 따뜻한 마음을 전한다.

순천 최종필 기자
