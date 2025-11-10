전남도, 여수 무술목 관광단지 지정 승인

119만㎡ 부지에 호텔·리조트·골프장 등 대규모 체류형 관광단지 조성

이미지 확대 김영록 전라남도지사가 10일 여수 무술목 관광단지 지정 승인에 서명하고 있다.

전남도는 여수 돌산읍 무술목지역을 신규 관광단지로 지정 승인했다고 10일 밝혔다.무술목 관광단지는 여수 돌산읍 평사리 일원 119만㎡ 부지에 8985억 원의 민간 자본을 투입해 추진되는 대규모 복합 관광단지다.주요 시설은 호텔·리조트 810실과 연립형 숙박시설 168실, 18홀 규모의 골프장, 파빌리온가든, 오션 파노라마 전망시설 등이다.천혜의 해안 경관과 다도해의 아름다운 풍광을 살려 사계절 방문이 가능한 관광 명소로 개발될 예정이다.여수 무술목 관광단지는 지정 승인 후 행정절차를 거쳐 오는 2026년 착공에 들어가 2030년 준공을 목표로 추진된다.전남도는 무술목 관광단지가 조성되면 인근 오동도·향일암·여수세계섬박람회장 등 기존 관광자원과 연계해 지역 상권 활성화와 생활인구 확대 등 지역경제 파급효과가 극대화될 것으로 기대했다.김영록 전남지사는 “무술목 관광단지 지정은 남해안권을 대표하는 해양복합 관광거점으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “사업이 차질 없이 추진되도록 적극 지원해 남해안권의 국제관광 경쟁력을 한층 높이겠다”고 말했다.한편 전남도와 여수시는 해양수산부 주관 ‘복합해양 레저관광 도시 조성사업’ 공모에도 1조 1천억 규모의 무슬목 관광단지 조성 사업을 지원했다.여수 류지홍 기자