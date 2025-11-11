메뉴
14만원 뱃삯 3000원에…인천 i바다패스 효과 ‘톡톡’

강남주 기자
수정 2025-11-11 14:18
입력 2025-11-11 14:18
인천연안여객터미널. 인천시 제공
인천연안여객터미널. 인천시 제공


인천시가 섬 관광 활성화를 위해 전국 최초로 도입한 ‘아이(i) 바다패스’ 효과가 톡톡히 나타나고 있다.

인천시는 바다패스를 시행한 지난 1월부터 10월까지 누적 이용건수가 77만5891건으로 집계됐다고 11일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간 59만7088건에 비해 30% 증가한 수치다. 인천시민은 지난해 51만1476건에서 65만2141건으로 28% 늘었고, 타 시도민은 8만5612건에서 12만3750건으로 45% 증가했다.

또 섬 지역 관광 매출은 전년 동기 223억원에서 295억원으로 72억원 많아졌다.

바다패스는 인천시민에게 인천 연안여객선을 대중교통 요금 수준인 1500원으로 이용할 수 있도록 하고, 타 시도 주민은 1박 이상 섬에서 체류하면 1년 3회에 한해 뱃삯의 70%를 할인해 주는 정책이다.

인천 연안여객선에서 가장 비싼 백령도를 다녀올 경우 정상 운임은 14만3400원이지만 바다패스 시행 이후 인천시민은 3000원을, 타 시도 주민은 4만3020원을 내면 된다. 인천시민은 14만400원을, 타 시도 주민은 10만380원을 각각 아끼는 셈이다.

강남주 기자
