목포시, ‘2025 김대중마라톤대회’ 23일 개최···오전 교통통제

23일 오전 9시~12시, 목포종합경기장·시 일부 구간 통제

11월 23일 목포시에서 '2025 김대중마라톤대회' 개최된다. 위 지도는 마라톤 구간별 교통통제 구역. (목포시 제공)

전남 목포시는 오는 23일(토) 오전 9시부터 12시까지 목포종합경기장과 시 전역 일원에서 ‘2025 김대중 마라톤대회’를 개최함에 따라 도로 일부 구간에 대해 교통통제를 실시한다고 12일 밝혔다.교통 통제 구간은 ▲대연초 삼거리~압해대교 ▲대양산단 ▲삽진산단 입구~연산119 앞 구간으로, 시는 해당 구간을 전면 통제할 예정이다.또한 목포해상케이블카에서 대반동 온금근린공원 방향은 일방통행으로 운영하고, 당일 오전 일부 시내버스 운행도 제한할 예정이다. 자세한 사항은 목포시 누리집을 통해 확인할 수 있다.이번 대회는 지난해와 동일한 코스로 진행하며, 하프·10km·5km 세 구간으로 운영한다. 다만, 3km 코스는 전라남도교육감배 마라톤대회 참가 학생(22개 시·군)만 참여한다.목포시 관계자는 “김대중 전 대통령의 평화 정신을 기리는 의미 있는 행사로, 매년 11월 열리는 김대중마라톤대회를 올해는 제38회 전라남도교육감배 학생독립기념운동 마라톤대회와 함께 개최된다”며 “1만여 명의 참가자와 방문객이 목포를 찾을 것으로 예상한다”고 밝혔다.이어 “참가자들의 안전과 원활한 대회 운영을 위해 해당 구간을 지나는 차량은 우회하는 등 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 당부했다.임형주 기자