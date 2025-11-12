메뉴
중랑구, 전통시장 장보기 체험 실시…어린이 3000명 참가

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-11-12 11:19
입력 2025-11-12 11:19

이달 말까지, 중랑구 전통시장 7곳서
국공립부터 민간·가정 어린이집 참여

이미지 확대
중랑구 전통시장 장보기 체험 중인 어린이집 원아들의 모습. 중랑구 제공
중랑구 전통시장 장보기 체험 중인 어린이집 원아들의 모습. 중랑구 제공


서울 중랑구는 오는 11월 말까지 총 3000여명의 어린이집 원아를 대상으로 ‘어린이 전통시장 장보기’ 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.

구는 어린이들에게 전통시장을 즐겁고 재미있는 공간으로 느끼게 하고 경제 교육의 기회를 제공하고자 행사를 기획했다. 지역 내 전통시장 7곳에서 진행되며, 지난 8월 국공립 어린이집을 대상으로 시작했던 것을 이번 행사에서 민간·가정 어린이집 원아까지 참여 대상을 넓혔다.

참여한 아이들은 사전에 배부된 쿠폰으로 원하는 간식이나 생활용품을 직접 구매할 수 있다. 또 장보기 활동 외에도 ▲스티커 타투 ▲전통 놀이 체험 ▲캐릭터 인형 탈 ▲풍선아트 등 다양한 프로그램과 문화 공연도 마련됐다. 구는 이 같은 체험활동을 통해 지역 내 전통시장이 가족과 함께 찾는 나들이 공간으로 발전할 것으로 기대한다.

류경기 중랑구청장은 “어린이 전통시장 장보기 행사를 통해 전통시장에 활기를 불어넣고 나들이 공간으로서의 전통시장을 만드는 뜻깊은 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 지역사회와 협력해 주민들이 전통시장을 찾을 기회를 확대하고, 주민과 더욱 가까운 전통시장을 만들어가겠다”고 말했다.

유규상 기자
