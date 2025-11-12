성동구, ‘AI 기반 설문조사 결과분석 플랫폼’ 시범 도입

데이터 누적 관리 체계 구축

그룹별 분석·키워드 추출 등

스마트 행정 혁신 실현

이미지 확대 성동구의 인공지능(AI) 기반 설문조사 결과분석 플랫폼 활용 화면. 성동구 제공

서울 성동구는 설문조사 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 ‘인공지능(AI) 기반 설문조사 결과분석 플랫폼’을 시범 도입한다고 12일 밝혔다. 운영 효과를 분석한 뒤 정식 도입을 검토할 계획이다.문항별 데이터 수집과 결과 분석 등에 오랜 시간이 걸리고, 각 사업 담당 부서별로 조사 데이터가 분산돼 결과를 활용하기 어려웠던 기존 설문조사를 보완하기 위함이다.이번에 시범 도입한 ‘AI 기반 설문조사 결과분석 플랫폼’은 구에서 실시하는 설문조사 데이터를 하나의 플랫폼에 누적해 관리함으로써 통합적이고 효율적인 관리를 가능하게 한다.또한 신속한 응답자 그룹별 분석 및 비교가 가능하며, 방대한 서술형 데이터에서 주요 키워드만 추출하거나 통계적으로 유의미한 숫자만 보여줘 누구나 쉽게 데이터를 분석할 수 있다.구는 시범 도입한 AI 기반 플랫폼은 ‘성동형 스마트쉼터 만족도 조사’에 처음으로 적용한다. 지난 10일 시작한 설문조사는 오는 23일까지 2주간 진행되며, 성동형 스마트쉼터 이용 만족도, 향후 스마트쉼터 활성화 방안 외에도 창의적인 아이디어를 모으고자 한다. 성동구 홈페이지, 스마트쉼터, 동주민센터 등에 게시된 QR코드를 통해 설문에 참여할 수 있다.정원오 성동구청장은 “AI 기반 플랫폼을 통해 이번 만족도 조사 결과를 스마트하게 분석하여, 향후 주민이 체감할 수 있는 실질적인 서비스 개선과 정책을 수립할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.유규상 기자