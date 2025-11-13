메뉴
성동구, 왕십리역 ‘스마트도서관’ 개관…연중무휴 운영

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-11-13 09:39
입력 2025-11-13 09:39

신간 및 베스트셀러 490여권 비치

이미지 확대
5호선 왕십리역 역사에 개관한 ‘성동구 스마트도서관’ 모습
5호선 왕십리역 역사에 개관한 '성동구 스마트도서관' 모습


서울 성동구는 지하철 5호선 왕십리역 지하 1층 역사 내에 ‘스마트도서관’을 개관했다고 13일 밝혔다.

이번에 개관한 왕십리역 스마트도서관은 성동구 구립도서관 회원증 소지자라면 누구나 편리하게 이용할 수 있는 무인 도서관이다. 출퇴근길에 가볍게 즐길 수 있는 신간 및 베스트셀러 중심으로 도서 490여권을 비치한다.

365일 운영되는 스마트도서관의 도서는 1인당 최대 2권, 14일간 대출할 수 있으며, 지하철역 운영시간 내 언제든 이용 가능하다.

성동구는 지역 내 독서 문화를 장려하고자 상왕십리역, 옥수역, 금호역, 성수역, 마장역 등 5개 지하철역에 스마트도서관을 운영 중이며, 이번 왕십리역 개관으로 총 6곳을 마련했다.

특히 지하철 2호선, 5호선, 경의중앙선, 수인분당선 등 총 4개 노선이 지나는 왕십리역 내 스마트도서관을 개관함으로써 주민들의 도서 인프라 접근성이 보다 높아졌다.

정원오 성동구청장은 “왕십리역 스마트도서관 운영으로 주민들이 보다 편리하게 책과 함께하는 생활을 누릴 수 있길 바란다”며 “앞으로도 구민의 일상 가까이에서 독서 문화를 확산시킬 수 있도록 생활 속 독서 공간을 지속적으로 확충하겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
