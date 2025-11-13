메뉴
도봉구, 올겨울 제설대책 가동…재난안전대책본부 구성 등

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-11-13 11:01
입력 2025-11-13 11:01

단계별 직원 비상근무
장비 및 자재 점검 완료

이미지 확대
오언석 도봉구청장(왼쪽)이 제설작업 차량을 확인하고 있다. 도봉구 제공
오언석 도봉구청장(왼쪽)이 제설작업 차량을 확인하고 있다. 도봉구 제공


서울 도봉구는 오는 15일부터 본격적인 제설대책 추진에 나선다고 13일 밝혔다. 구는 다음해 3월 15일까지 재난안전대책본부를 중심으로 대책을 추진하며, 본부는 상황총괄반, 교통대책반, 재난현장 환경정비반, 시설복구반, 재난홍보반 등 13개 실무반으로 구성한다.

실무반은 상황별 대응 지침에 따른 제설·복구 작업을 추진하며, 직원들은 단계별 비상근무를 실시한다. 단계는 평시·보강·1단계·2단계·3단계 총 5단계로 구분된다. 경계 단계(적설량 5~10㎝ 예보 시)인 2단계부터는 긴급상황 시 재난안전대책본부를 조기 가동하고 심각 단계(적설량 10㎝ 이상 예보 시)인 3단계에는 현장 재난대응 복구 및 구호 지원을 실시한다.

본격적인 대책 추진에 앞서 지난 7일 오언석 도봉구청장을 비롯한 구민감사관, 재난실무부서는 녹천역 제설 발진기지를 찾아 제설장비, 자재 등에 대한 종합 점검을 실시했다. 이들은 제설차량 및 살포기, 보도용 제설기를 시험 가동하고 염화칼슘 등 제설제 보관상태와 비축현황을 점검했다.

오언석 도봉구청장은 “겨울철 안전은 사전에 얼마나 철저히 준비하느냐에 달려 있다”며 “제설대책 기간 구민들의 안전과 재산을 지키기 위해 대책 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

유규상 기자
