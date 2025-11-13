메뉴
관악구, 1인가구 전입 청년에 ‘웰컴키트’

김주연 기자
수정 2025-11-13 11:04
입력 2025-11-13 11:04

행운·청룡·서원·신림·대학동 등 5개동

이미지 확대
관악 ‘1인 가구’ 웰컴 키트
관악 ‘1인 가구’ 웰컴 키트 서울 관악구가 전입한 1인 가구 청년을 환영하는 ‘월컴키트’를 제공한다.
관악구 제공


전국 최초 청년친화도시로 지정된 서울 관악구는 1인가구 전입 청년에게 ‘웰컴키트’를 제공한다고 13일 밝혔다.

청년 웰컴키트에는 ▲ 응급 의약품(15종) ▲ 천연 수세미 ▲ 캐릭터 장바구니 ▲ 전입 환영 엽서 등 1인가구 청년에게 필요한 ‘맞춤형 자취 용품’을 담았다.

전입 환영 엽서에는 관악구와 서울시의 청년정책·시설에 대한 정보를 확인할 수 있는 QR코드를 담았다.

웰컴키트는 청년친화도시 관악의 새 네이밍(청춘대로, 관악)과 캐릭터(관악이, 별냥이)를 활용한 스페셜 굿즈로 제작됐다.

이달 1일 이후 다른 시군구에서 전입한 주민 중 1986년 1월 1일부터 2006년 말까지 출생한 ‘청년 1인 가구’에 제공된다.

관악구는 청년 전입 비율이 높은 상위 5개동(행운·청룡·서원·신림·대학동)에 전입 신고하는 청년을 대상으로 물품 소진 시까지 시범 배부한 뒤 내년부터 21개 모든 동으로 확대할 계획이다. 거주지 관할 주민센터에 직접 방문 신고해야 받을 수 있다.


박준희 관악구청장은 “관악구 청년 인구 비율은 41.4%로 전국에서 가장 높은 지역”이라며 “관악구에 첫 둥지를 마련하는 청년의 정착을 돕는 것이 곧 관악구의 미래와 성장을 위한 첫걸음이 될 것”이라고 말했다.

김주연 기자
