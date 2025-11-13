메뉴
영광군, 칠산해역에 보리새우 종자 300만 마리 방류

임형주 기자
수정 2025-11-13 11:15
입력 2025-11-13 11:15

내년 6~8월 15cm 이상 성장···어획량 크게 증가 기대
올해 칠산해역에 감성돔 10만·대하 1,300만 마리 방류

이미지 확대
전남 영광군이 칠산 앞바다에 보리새우 종자를 방류하고 있다. (영광군 제공)
전남 영광군이 칠산 앞바다에 보리새우 종자를 방류하고 있다. (영광군 제공)


전남 영광군이 연안 수산자원 회복을 위해 지난 10일 칠산해역에 보리새우 종자 300만 마리를 방류했다고 13일 밝혔다.

이번에 방류한 보리새우는 새우류 중 고부가가치 품종으로 살이 많고 맛이 좋아 고급 식재료로 인기가 높으며, 최대 25㎝ 이상 성장한다.

또한, 방류 해역을 크게 벗어나지 않고 내년 6~8월이면 15㎝ 이상 크기로 자라 어업인의 실질적인 소득 향상에 많은 도움이 될 것으로 군은 기대한다.

지역 어업인들은 “방류를 한 다음 해에는 어획량이 눈에 띄게 증가한다”면서, 건강한 수산종자의 지속적인 방류를 건의했다.



군은 올해 칠산해역에 감성돔 10만 마리, 대하 1,300만 마리를 방류했으며, 앞으로도 수산자원 회복과 어업인들의 소득 향상을 위해 고부가가치 어종을 지속적으로 방류할 계획이다.

임형주 기자
