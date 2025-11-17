전국 벼 재배면적 대폭 감축, 쌀값 상승 견인

벼 대신 논콩과 가루 쌀, 조사료 등 대체 작물을 집중 육성

이미지 확대 전남 광양시의 벼논.

올해 전국의 벼 재배면적은 67만 8천ha로 전년에 비해 약 2.9%인 2만 199ha가 줄면서 산지 쌀값의 상승을 견인한 것으로 나타났다.국가데이터처가 발표한 2025년 벼 재배면적 조사 결과에 따르면 벼 재배면적 감축 규모는 시·도별로 전남 5295ha, 충남 4515ha, 전북 3629ha, 경북 2천723ha, 경남 2254ha 순으로 조사됐다.전남은 14만 2443ha로 전년의 14만 7738ha보다 3.6%인 5295ha가 줄어 전국 시·도 중 최대 감소 폭과 감소 면적을 기록했다.11월 5일 기준 산지 쌀값은 80kg 기준 22만 7816원으로 전년의 18만 2700원보다 4만 5116원이 높은 것으로 기록됐다.올해 벼 재배면적 감소가 벼 적정생산을 통한 쌀값 상승의 주요 배경으로 풀이되고 있다.정부는 올해 쌀값 안정을 위해 전국 벼 재배면적을 8만ha 감축하는 ‘벼 재배면적 조정제’를 대대적으로 시행했다.논에 벼 대신 논콩과 가루쌀, 조사료 등 대체 작물을 집중 육성해 농업인 소득과 농경지 면적은 유지하고 벼 재배면적을 감축하는 정책을 추진했다.특히 전남도는 논 타작물 전환 농가의 안정적 영농을 위해 47억원을 들여 논 타작물 재배지원과 논 타작물 임대 농기계 구입을 지원하고 논콩 전문단지 조성과 조사료 재배단지 조성 등 다양한 정책을 추진했다.전국에서 가장 많은 벼 재배면적을 감축한 전남도는 2026년 정부 공공비축미 인센티브 물량과 RPC 벼 매입 자금, 고품질쌀 유통활성화 공모사업 등에서 가점 혜택을 받을 예정이다.신정옥 (사)한국쌀전업농 전남도연합회 회장은 “정부와 전남도의 노력으로 모처럼 쌀값이 상승해 농업인의 기대감이 크다”며 “농민에게 수확기 쌀값은 1년 농사의 보상인 만큼 올 한 해 쌀값 가격 결정이 잘 됐으면 한다”고 말했다.유덕규 전남도 식량원예과장은 “쌀값 상승의 일등공신은 평생 벼농사를 지어오다 논콩·조사료 등으로 전환해준 농업인”이라며 “벼 재배농가와 논 타작물 재배농가가 모두 ‘윈-윈’하도록 다양한 지원책을 마련하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자