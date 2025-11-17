남해석 마포구의원, 독막소공원 ‘무장애길 조성’ 공로로 주민 감사패 수상

보행약자 고려한 데크길 조성 기여… “주민 안전과 일상의 질 높이는 작업”
남해석(더불어민주당, 대흥동·염리동) 서울 마포구의회 의원이 독막소공원 보행 환경 개선에 기여한 공로로 주민들로부터 감사패를 받았다. 이번 감사패는 독막소공원 정비 과정에서 지역 주민의 안전한 보행환경 조성을 위해 남 의원이 기울인 의정활동을 높이 평가해 수여된 것으로 알려졌다.
남 의원은 지난 13일 독막소공원(대흥동 814) 황톳길 및 무장애 데크길 개장식에서 마포그랑자이 입주자대표회와 고산길 주민 일동으로부터 감사패를 받았다.
특히 남 의원은 공원 정비 과정에서 보행 약자를 고려한 무장애 데크 설치를 이끌고 공원 접근성 개선을 위한 예산 및 행정 지원을 아끼지 않아 주민들이 크게 체감할 수 있는 변화를 만들어냈다는 평가를 받는다. 또한 독막소공원 보행로 설치, 공원·도로 정비, 환경 개선, 학교안심길 조성 등 대흥동 주민과 아이들을 위한 생활밀착형 사업을 꾸준히 추진해 왔다.
남 의원은 “공원 개선은 단순한 시설 정비가 아니라 주민의 안전과 일상의 질을 높이는 작업”이라고 강조하며 “앞으로도 대흥동·염리동 주민들이 더 안전하고 편안한 생활환경을 누릴 수 있도록 의정활동에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.
