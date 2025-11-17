메뉴
성북구의회, ‘탄소중립배움터’ 개관 앞두고 현장 점검… “친환경 도시 마중물 기대”

한준규 기자
수정 2025-11-17 13:11
입력 2025-11-17 13:11
성북탄소중립배움터, 환경교육 거점 공간 역할 주목
이달 중 개관 예정… 위원들 “주민 체감도 높은 공간 되도록 지원”
성북구의회 행정기획위원회 위원장과 위원들이 산소중립배움터 개관을 앞두고 현장점검을 하고 있다. 성북구의회 제공
성북구의회 행정기획위원회 위원장과 위원들이 산소중립배움터 개관을 앞두고 현장점검을 하고 있다. 성북구의회 제공


정해숙 서울 성북구의회 행정기획위원회 위원장은 지난 14일 이달 중 개관 예정인 ‘성북탄소중립배움터’에 대한 현장 점검을 벌였다고 17일 밝혔다. 이 점검은 기후 위기 대응 및 탄소중립 실현의 거점 역할을 할 이 시설의 운영 준비 상태를 직접 확인하고 효율적인 운영 방안을 논의하기 위해 이뤄졌다.

행정기획위원회는 정 위원장을 비롯해 강수진(부위원장)·김육영·오중균·이호건·정기혁·정병기 의원 등 관계 부서 공무원들과 함께 현장을 찾았다. 위원들은 배움터의 각 공간을 꼼꼼히 둘러보며 시설 운영 준비 상태를 점검하는 한편 프로그램 운영 계획 및 주민 편의 개선 사항 등에 대해 다양한 의견을 나누며 실효성 있는 운영 방안을 모색했다.

성북탄소중립배움터는 환경과 탄소중립을 주제로 다양한 교육 프로그램과 전문 인력 양성 교육을 제공하는 성북구의 특화된 환경교육 거점 공간으로 자리매김할 예정이다. 이 시설은 성북구 정릉로23길 56(2층)에 총 121.3㎡ 규모로 조성됐으며 교육장, 회의실, 사무실 등으로 구성됐다.
정 위원장은 현장 방문을 마친 뒤 “기후 위기 대응과 탄소중립 실현은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제”라며 그 중요성을 강조했다. 정 위원장은 이어 “성북탄소중립배움터가 미래 세대 환경교육은 물론 모든 구민이 환경 실천에 동참하는 ‘마중물 역할’을 하길 바란다”며 “실제 구민 체감도가 높은 공간이 될 수 있도록 의회에서도 지속적인 관심을 가지고 성북구가 서울을 대표하는 친환경 도시로 거듭나도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한준규 기자
