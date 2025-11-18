메뉴
부천시, 제일시장 트럭 돌진 사고 심리 상담

강남주 기자
수정 2025-11-18 14:40
입력 2025-11-18 14:40
이미지 확대
제일시장 사고 현장. 부천소방서 제공
제일시장 사고 현장. 부천소방서 제공


경기 부천시는 제일시장 트럭 돌진 사고로 정신적 충격을 겪는 시민을 위해 전문 심리상담을 지원한다고 18일 밝혔다.

상담은 심리적 응급처치, 초기 안정, 스트레스 반응 완화, 심리 평가 등 전문 인력이 상황에 맞게 진행한다.

현장 상담은 오는 30일까지 평일 오후 1~5시 제일시장 상인회 사무실에서 받을 수 있으며 시 정신건강복지센터에서는 주말 포함 오전 9시부터 오후 6시까지 상시 상담을 운영한다.

사고는 지난 13일 오전 10시 54분쯤 부천 제일시장에서 발생했다. A(67)씨의 1t 트럭은 사고 직전 1~2m 뒤로 움직였다가 곧바로 132m를 질주하며 시장 매대와 행인을 잇달아 들이받았다. 이 과정에서 60~70대 2명이 숨졌고, 시장 상인 2명을 포함해 19명이 부상을 입었다.



경찰은 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 A씨를 구속하고 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
