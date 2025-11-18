2026 여수세계섬박람회조직위, 입장권 제휴 할인처 모집

11월부터 상시 모집, 연계 홍보와 상생 할인 프로그램 등 운영

이미지 확대 여수섬박람회 입장권 제휴 할인처 모집 홍보물.

2026 여수세계섬박람회조직위원회가 올해 11월부터 입장권 제휴 할인처를 상시 모집한다.섬박람회 연계 가능 권역의 관광시설 등과 제휴를 맺어 상호 입장료 할인 혜택을 제공하고 연계 홍보를 통해 관람객 유치와 지역 관광 활성화를 유도하기 위한 취지다.모집 대상은 광주·전라권역의 유료 관광시설과 숙박·음식업소이며 향후 모집 상황에 따라 지역을 확대해 나갈 예정이다.제휴 할인 내용은 제휴처 입장권 금액별로 구분하여 할인을 제공하며, 할인율은 상호 협의에 따라 결정한다.이번 제휴는 섬박람회가 열리는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 적용되며 현장에서 상호 입장권 또는 이용권을 제시하면 할인 혜택을 받을 수 있다.다만 음식점은 상호 제휴 할인이 아닌 음식점 이용 할인만으로 운영한다.자세한 사항은 섬박람회 누리집(공고)에서 확인할 수 있으며, 제휴를 희망하는 곳에서는 신청서를 작성해 전자우편 또는 우편으로 접수하면 된다.조직위 관계자는 “제휴 할인처는 섬박람회 누리집과 홍보물에 안내되고 관람객들이 제휴시설을 방문할 수 있도록 유도할 계획이다”며 “연계 홍보와 혜택을 위한 제휴시설 모집에 많은 신청 바란다”고 말했다.한편 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 오는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 돌산 진모지구 일원에서 개최된다.여수 류지홍 기자