중랑구의회, 학생들과 ‘아침 식사 필요성’ 머리 맞대

중랑구의회(의장 최경보)는 11월 18일 본회의장에서 우리동네키움센터 학생들을 대상으로 지방의회의 기능과 역할을 직접 체험할 수 있는 의회교실을 개최했다.

서울특별시 중랑구의회가 미래의 유권자인 지역 학생들에게 지방자치의 중요성을 체험하게 하는 특별한 기회를 마련했다. 구의회는 지난 18일 본회의장에서 우리동네키움센터 학생 23명을 초청해 ‘의회교실’을 개최하고 생생한 민주주의 체험을 제공했다.중랑구의회 의회교실은 학생들이 지방의회의 기능과 의사결정 과정을 직접 이해하고, 민주주의 원리를 익힐 수 있도록 설계된 참여형 교육 프로그램이다.이날 학생들은 ‘키움센터 아침 돌봄과 균형 잡힌 아침 식사의 필요성’을 안건으로 상정하고, 1일 구의원으로 변신했다. 학생 의원들은 실제 지방의회의 회의 절차에 따라 안건을 발의하고, 찬반 토론을 벌인 뒤 표결에 참여하는 전 과정을 직접 수행하며 지방의회의 의사결정 과정을 생생하게 경험했다. 자신들의 일상생활과 직결된 안건을 처리하며 학생들은 지방자치가 멀리 있는 것이 아닌 ‘우리 삶의 문제’라는 것을 몸소 깨달았다.중랑구의회 관계자는 “앞으로도 학생들이 지방자치의 중요성을 쉽게 이해하고, 스스로 지역 사회 문제에 관심을 가질 수 있도록 이와 같은 체험형 프로그램을 지속적으로 확대할 방침”이라며 “이를 통해 지역사회와 적극적으로 소통하는 ‘열린 의회’를 구현해 나가겠다”고 밝혔다.한준규 기자