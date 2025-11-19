중랑구 보건소, ‘전국 재난응급의료 종합훈련대회’ 최우수상

이미지 확대 ‘2025 재난응급의료 종합훈련대회’ 술기부분 최우수상을 받은 중랑구 보건소 및 협력기관 관계자들. 중랑구 제공

서울 중랑구는 서울시 대표로 지난 13일 ‘2025년 재난응급의료 종합훈련대회’에 참가해 술기훈련 부문 최우수상(국립중앙의료원장상)을 받았다고 19일 밝혔다. 술기훈련은 재난통신망 운영 및 응급의료소 텐트 설치 능력을 평가하는 부문이다.이번 대회는 다수 사상자가 발생하는 재난 상황을 가정해 신속대응반의 현장 대응 역량을 점검하고, 신속하고 체계적인 재난의료 대응 능력을 강화하기 위해 마련됐다. 전국 15개 시도의 신속대응반이 재난 거점병원 및 소방과 한 팀을 이뤄 천안 재능교육 연수원에서 진행됐다.구는 보건소장 및 의사·응급구조사·행정 인력 등 총 4명으로 신속대응반을 구성해 중랑소방서, 서울의료원과 함께 서울시 대표로 출전했다. 앞서 구는 지난해 대회 우수상 및 올해 서울시 재난 의료 교육·훈련 경진대회 종합 부문 대상 등을 수상한 바 있다.류경기 중랑구청장은 “이번 수상은 중랑구 보건소 신속대응반과 재난 대응 관계 기관의 체계적인 훈련과 헌신적인 노력이 빚어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 재난 대응 역량을 더욱 강화해 전국에서 ‘가장 안전한 도시 중랑’ 만들기에 만전을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자