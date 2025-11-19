새단장한 서울 일자리포털…취업 지원 서비스 한곳에

“이용편의·보안성 높였다”

서울시는 흩어져 있던 일자리 서비스를 한곳에 통합하는 등 ‘서울시 일자리포털’을 전면 재구축했다고 19일 밝혔다.서울시 일자리포털은 약 500만명의 서울시민이 구인·구직 정보, 취업 지원 서비스, 교육 프로그램 등을 이용하는 일자리 플랫폼이다. 시범운영을 거쳐 본격 운영에 들어간다.이번 개편에서 서울시 통합회원제도 도입됐다. 서울시 통합회원 하나로 서울시 주요 사이트와 일자리포털을 동일하게 이용할 수 있게 된 것이다. 최초 1회 연동 후에는 재로그인 없이 접근할 수 있다.이 과정에서 개인정보 수집 항목은 최소화해 보안성과 효율성을 높였다고 서울시는 설명했다.이용 편의도 크게 개선됐다. 그동안 개별 사이트에서 따로 이용해야 했던 취업지원 서비스를 일자리포털에서 통합 제공해 신청·예약·정보확인을 한 화면에서 처리할 수 있다.일례로 ‘매력일자리’ 사업은 서류 업로드 방식을 온라인 입력 방식으로 개선했다. 무료정장대여 서비스 ‘취업날개’도 휴대폰 본인인증 1회만 거치면 곧바로 예약·신청할 수 있다. 청년취업사관학교, 기술교육원, 직무캠프, 일자리카페 등 교육·취업 프로그램도 포털로 이관됐다.또한 ‘고용24’와 연계해 기업별·지역별·직무별 채용정보를 실시간 제공한다. 공공일자리 관련 콘텐츠는 ‘서울소식’과 연동해 시·자치구·출연기관의 각종 공고·모집을 확인할 수 있다.김덕환 시 일자리정책과장은 “앞으로도 청년·중장년·기업이 체감할 수 있는 빠르고 신뢰도 높은 일자리 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.김주연 기자